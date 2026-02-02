В Ставрополе арестованы фигуранты дела о хищении выплат на 14,6 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу на срок 28 суток трех фигурантов дела о мошенничестве с выплатами переселенцам из Херсона и Херсонской области на 14,6 млн руб. (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой объединенной пресс-службы судов.

По версии следствия, фигуранты незаконно получили выплаты, предназначенные для приобретения жилья по госсертификатам жителям Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на иные территории России, предоставив в министерство ЖКХ края фиктивные документы.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Наталья Белоштейн