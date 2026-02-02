Главные новости за 2 февраля. Новороссийск

В Анапском районе из-за сильного ветра и гололеда перевернулся вахтовый автобус. Пострадал один человек.

Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Новороссийске. Ранее соответствующие данные появились в социальных сетях.

23-летняя жительница Новороссийска пойдет под суд за дропперство. Она предоставила мошенникам данные своей карты для переправки денежных средств обманутых граждан.

Полицейские Анапы задержали местного жителя, устроившего стрельбу из светозвукового пистолета в торговом центре.

Геленджик вошел в топ-10 популярных городов России для отдыха в 2025 году, об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс Путешествий».

Жители Новороссийска подарили основателю ГК «Дело» Сергею Шишкареву сбитый украинский беспилотник на день рождения. БПЛА был ликвидирован над объектами «ДелоПортс» 19 ноября 2025 года.

За неделю уличные камеры ЕДДС «Безопасный город» Новороссийска зафиксировали 113 ДТП.