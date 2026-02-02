В КЧР к 12 годам колонии строгого режима приговорили виновного в смерти туриста
Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики приговорил к 12 годам колонии строго режима местного жителя по обвинению в убийстве туриста (п. «и» ч. 2 ст.105 УК РФ). Фигурант ударил ножом приезжего из Москвы за попытку справить естественную нужду. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов КЧР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Подсудимый в февраля 2022 года, проезжая подъезд к МЦО Архыз, увидел группу московских туристов, некоторые из которых справляли естественную нужду. Из-за этого началась ссора, в ходе которой фигурант ранил туриста ножом. Пострадавший скончался в реанимационном отделении РГБУЗ «Зеленчукская ЦРБ».
Приговор в законную силу не вступил.