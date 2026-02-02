Главные новости за 2 февраля. Сочи

В микрорайоне Мамайка в Сочи планируется строительство нового детского сада на 155 мест и возведение Дома культуры. На встрече также обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры, ремонта дорог, сетей уличного освещения и капитального ремонта поликлиники на улице Крымской, которая обслуживает более 85 тыс. человек.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу, возбужденному в связи с гибелью женщины в Краснодарском крае. Поводом для реакции стало видеообращение жительницы региона, опубликованное в сети Интернет, в котором она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти своей 37-летней дочери.

Российские железные дороги анонсировали туристический рейс круизного поезда «Рица» в Абхазию, маршрут которого пройдет через черноморское побережье Краснодарского края. Единственный рейс в 2026 году запланирован на осенний период, отправление поезда из Москвы намечено на 9 октября.

Снегопад, прошедший в горной части Сочи в минувшие сутки, существенно увеличил высоту снежного покрова на склонах. В зависимости от высоты над уровнем моря толщина снега сейчас составляет от 90 до 250 см.

Сочи вошел в число городов-лидеров по активности на рынке вторичного жилья в декабре 2025 года, показав значительный рост числа сделок. В финальном месяце года россияне оформили 164 тыс. договоров купли-продажи квартир на вторичном рынке, что на 33% превышает показатель ноября 2025 года и на 15% — декабря 2024 года.