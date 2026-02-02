Экс-депутат думы Ставропольского края Владимир Дорошенко погиб в зоне СВО

Бывший депутат думы Ставропольского края Владимир Дорошенко погиб в зоне СВО. Об этом сообщил отец погибшего Александра Дорошенко в своих соцсетях.

«Рядовой Дорошенко Владимир Александрович 21.11.1994 года рождения погиб в ходе наступательных действий на позиции противника. Погиб: 03.09.2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции»,— говорится в сообщении Александра Дорошенко.

Как отметило издание, Владимир Дорошенко был самым молодым депутатом краевой думы.

В конце марта 2021 года депутата задержали. Его обвинили в мошенничестве, ущерб составил 84 млн руб. В мае 2024 года суд приговорил чиновника к 9,5 годам лишения свободы.

Владимир Дорошенко неоднократно выражал желание участвовать в СВО. Его просьбу удовлетворили, и он отправился защищать Родину. Недавно стало известно о его трагической гибели.

