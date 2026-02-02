Дагестан в 2026 году увеличит мощности хранилищ урожая до 60 тыс. тонн

Дагестанские аграрии и власти активно наращивают мощности хранения плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба республиканского правительства. За последние два года они ввели в строй хранилища общей емкостью свыше 30 тыс. тонн. Ключевые проекты принадлежат КФХ «Сад», «Полоса», «Анжелина» и «Дагагро». Эти предприятия планируют довести объемы хранения своей продукции до 60 тыс. тонн уже в 2026 году.

Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов ранее заявил, что с 2020 года мощности плодоовощехранилищ выросли более чем втрое — с 17 тыс. тонн до 56,4 тыс. тонн. Новые инвестпроекты поднимут этот показатель к 2027 году до 70 тыс. тонн, а к 2030-му — до 100 тыс. тонн. Это решит проблемы агрологистики и стабилизирует цены на местные продукты.

За последние четыре года в Дагестане открыли ряд крупных объектов. СПОК «Стимул» запустил в селе Речное Кизлярского района плодоовощехранилище на 3 тыс. тонн: 1,4 тыс. тонн фруктов и 1,6 тыс. тонн овощей. В селе Тинит Табасаранского района заработало виноградно-плодовоовощное хранилище на 1 тыс. тонн. ООО «Полоса» в Сулейман-Стальском районе ввело суперсовременное плодохранилище на 12,5 тыс. тонн и строит вторую очередь на 50 тыс. тонн с завершением в 2026 году.

СПОК «Махи» открыл в селе Урма Левашинского района овощехранилище с регулируемой температурой на 1,5 тыс. тонн. КФХ «Сад» в селе Джепель Магарамкентского района запустило фруктохранилище на 5 тыс. тонн, а во второй очереди в апреле 2025 года увеличила мощность до 10 тыс. тонн. В Хасавюртовском районе функционирует высокотехнологичное овощехранилище на 1,5 тыс. тонн после первого этапа.

ООО «Анжелина» в Дербентском районе ввела хранилище на 2 тыс. тонн. СПОК «Биополис» открыл овощехранилище на 2 тыс. тонн в Кизилюртовском районе. Эти объекты создают условия для длительного хранения урожая, внедрения технологий обработки и упаковки. Правительство РД ставит задачу развития АПК через модернизацию складов, чтобы обеспечить жителей качественными продуктами и снизить сезонные колебания цен.

Инвесторы продолжают проекты: «Полоса» завершает вторую очередь, «Сад» расширяет мощности. Планы на 2026 год включают закладку 800 га виноградников и новые хранилища на 1 тыс. тонн в Дербентском и Каякентском районах.

Станислав Маслаков