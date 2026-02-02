Уличные камеры зафиксировали 113 ДТП в Новороссийске за неделю

Система видеонаблюдения «Безопасного города» в Новороссийске на прошедшей неделе зафиксировала 113 ДТП. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Александра Гаврикова, уличные камеры ЕДДС «Безопасный город» также зарегистрировали 92 нарушения правил дорожного движения. Чиновник отметил, что информация с камер оперативно передается в дежурную часть роты ДПС, в управление транспорта и дорожного хозяйства. Записи с камер наблюдения также оказывают содействие в установлении виновников ДТП.

За прошедшие выходные, согласно сведениям Госавтоинспекции Новороссийска, в городе выявили более 200 нарушений ПДД, на специализированную штрафную стоянку поместили 47 транспортных средств. Всего зафиксировано 29 ДТП без пострадавших.

София Моисеенко