Производители шерсти в Дагестане получат специализированную биржу

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов анонсировал запуск специализированной биржевой торговли овечьей шерстью, что откроет животноводам Дагестана прямой канал сбыта, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Дагестан производит более 14 тыс. т шерсти ежегодно — это треть общероссийского объема, — и лидирует в стране по этому показателю. Антон Алиханов подчеркнул, что биржа обеспечит прозрачное ценообразование и поставки стандартизированного сырья переработчикам, а Минпромторг с Минсельхозом уже договорились о долгосрочных контрактах между фермерами и заводами.

Инициативу поддержала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина: агроагрегаторы займутся сортировкой, мойкой и классификацией шерсти, связав мелкие хозяйства с промышленностью. Россия владеет одними из лучших пород тонкорунных овец в мире, а мировой спрос на натуральную шерсть растет устойчиво. В Дагестане формируют шерстяной кластер из восьми организаций — ООО «Кавказская шерсть», СПоК «Маяк М-1», ООО «Омега» и других, — которые вкладывают сотни миллионов рублей в переработку и хранение.

Кластер создаст 150 рабочих мест и привлечет 343,6 млн руб. инвестиций через четыре проекта: расширение производства мытой шерсти, пряжи и трикотажа на давальческом сырье, плюс швейные изделия. Дагестанские предприятия уже заключили соглашения с белорусскими переработчиками и начали экспорт шерсти.

Рынок отреагирует позитивно: биржа устранит посредников, стабилизирует цены и усилит экспортный потенциал Дагестана, где животноводы давно ждут таких механизмов. Юлия Оглоблина отметила высокий потенциал отрасли, а Антон Алиханов подтвердил расширение сети агроагрегаторов для унификации сырья.

Станислав Маслаков