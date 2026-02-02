На «Бескозырку» в Новороссийске произведут выстрел памяти

3 февраля в Новороссийске осуществят выстрел памяти в честь десанта Цезаря Куникова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Акция «Выстрел памяти» состоится 3 февраля в 12:00, выстрел будет производиться из корабельных орудий с борта крейсера-музея «Михаил Кутузов». Такие мероприятия проводятся ежегодно в период «Бескозырки».

Акцию организовывают в память о десантниках под командованием Куникова, удерживавших плацдарм на Малой Земле в годы Великой Отечественной войны в течение 225 дней. В этом году состоится 83-я годовщина со дня высадки десанта.

Мэрия Новороссийска отказалась от проведения массовых мероприятий в связи с требованием безопасности. Торжественное шествие и спуск бескозырки на воду произведут без участия зрителей.

София Моисеенко