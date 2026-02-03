В Мотовилихе продается торговый центр за 122 млн рублей

На продажу выставлено административно-торговле здание в эксплуатации по ул. Соликамской, 271а в Мотовилихинском районе. Как следует из объявления на сайте «Авито», актив площадью более 3,4 тыс. кв. м оценен в 122 млн руб. или 35 тыс. руб. за квадратный метр.

На территории установлена собственная котельная, а здание оборудовано двумя лифтами. В помещениях есть долгосрочные арендаторы, указано в объявлении. Также есть парковка, рассчитанная на 40 машино-мест.

Согласно сервису 2ГИС, в здании действуют 17 организаций, в том числе сеть шинных центров, управляющая компания, швейное производство, торговый дом металлопроката и другие.