В Дагестане СКЖД выпустила на линии две туристические электрички

Два электропоезда серии ЭП3Д поступило на СКЖД в Дагестане в 2025 году. Новые электрички адаптированы для туристов и маломобильных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: пресс-служба СКЖД

«Подвижной состав ЭП3Д соответствует самым высоким требованиям пассажиров к комфорту передвижения, в том числе в туристических целях», — говорится в сообщении компании.

Вагоны электропоездов оборудованы удобными современными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и системой климат-контроля и USB разъемами для зарядки гаджетов.

Наталья Белоштейн