В Сатке на строительство детской школы искусств направят почти 890 млн рублей

Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального округа объявило аукцион на строительство нового здания для детской школы искусств №1 имени Ю.А. Розума. Начальная цена контракта составляет 887,3 млн руб. Объявление размещено на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, объект общей площадью 13,5 тыс. кв. м и вместимостью 650 человек планируется построить в центре Сатки на улице Пролетарской, недалеко от действующего здания ДШИ №1. В здании будет четыре этажа, включая один подземный. Проектом на первом этаже детской школы искусств предусмотрены универсальный концертный зал на 200 мест, малый зал с эстрадой на 100 мест, гардероб, три учебных класса для подготовительного отделения, библиотека и административные кабинеты. На втором этаже, где будут панорамные окна, разместят большой и два малых хореографических зала с раздевалками и душевыми, а также 14 классов для групповых занятий. На третьем этаже предусмотрены 23 класса для музыкальных занятий и студия звукозаписи. В подвале разместят архив, помещения административного и технического персонала, диспетчерскую. В здании смонтируют два лифта для маломобильных людей.

Согласно конкурсной документации, завершить строительство планируется до 31 августа 2028 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются со 2 по 10 февраля. Итоги планируется подвести 11 февраля.