Ставропольский край вошел в топ-15 лидеров по туризму в общероссийском рейтинге

Ставропольский край занял место в топ-15 российских регионов по туристическому потенциалу согласно рейтингу, составленному глянцевым журналом о туризме и Центром информационных коммуникаций. Об этом сообщило минэкономразвития Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При составлении перечня учитывались одиннадцать критериев: число объектов культурного наследия, количество поисковых запросов по теме отдыха в регионе, уровень развития туристической отрасли и инфраструктуры, включая количество номеров в гостиницах и турфирм, расходы путешественников на проживание, доходность сферы туризма и гостеприимства, число зарубежных туристов, вклад туризма в федеральный бюджет, развитие санаторно-курортной отрасли, уровень преступности и продвижение туристического потенциала региона в СМИ.

Одновременно с публикацией рейтинга прошла презентация первого в России «Зеленого рейтинга устойчивого развития туризма» от Русского географического общества. Ставропольский край вошел в топ-20 регионов этого списка. В основе 15 критериев лежат экологическая повестка, социальная среда и качество управления в туристической сфере. Для расчета использовались данные Росстата, региональные стратегии и ответы органов власти из 80 субъектов страны.

«Драйвер экономического роста Ставрополья — туризм. К 2036 году доля отрасли в экономике края должна вырасти до 6%. Уже сейчас у нас 3,9%, а по России — 2,9%. Президент страны поставил задачу: к 2030 году доля туристской отрасли в ВВП страны должна составлять до 5%. Отдельное внимание уделяем санаторному лечению и реабилитации участников СВО»,— заявил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Валентина Любашенко