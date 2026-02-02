Суд вынес приговор двум челябинцам за надругательство над гербом РФ

В Челябинске суд признал двух местных жителей виновными в надругательстве над государственным гербом России. Каждому из них назначили по семь месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Суд установил, что ночью 1 октября 2025 года челябинцы 20 и 22 лет, находясь в алкогольном опьянении в ночном клубе, разорвали один из своих паспортов, бросили его на пол и выбросили фрагменты документа в мусорную урну. Содеянное попало на видео, вскоре после инцидента подозреваемых задержала полиция.

Ольга Воробьева