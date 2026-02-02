Челябинская прокуратура помогла восстановить подачу воды в холодный дом

Прокуратура Ленинского района Челябинска внесла представление управляющей компании, обслуживающей дом №73а на улице Гончаренко, где частично нет воды и тепла. Организация незамедлительно восстановила холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

О ситуации в доме написали активисты движения «Народный фронт». По их данным, в здании нет отопления и горячей воды с октября. Стены покрыты грибком и плесенью из-за сырости. Так как жители постоянно включают обогреватели, проводка работает на пределе. Квитанции при этом приходят без перерасчетов.

Надзорное ведомство выехало на место с представителем ООО УК «Челябинск», осмотрело дом и опросило жильцов. Установлено, что в первом подъезде нет отопления, подвал затоплен. Кроме того, в некоторых квартирах второго подъезда отсутствует холодная вода.

Прокуратура контролирует фактическое устранение выявленных нарушений закона.

Виталина Ярховска