Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Старополье пресекли незаконный сброс вод в Новотроицкое водохранилище

Суд обязал администрацию Изобильненского района получить разрешение на использование систему сбора и отведения ливневых дренажных вод, которая сбрасывает стоки в Новотроицкое водохранилище. Иск подала прокуратура Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба надзорного округа.

Фото: Минэкологии Татарстана, Коммерсантъ

Фото: Минэкологии Татарстана, Коммерсантъ

Факт сброса в водохранилище был подтвержден после сообщений местных СМИ.

«Установлено, что на территории Изобильненского округа система сбора и отведения ливневых дренажных вод эксплуатируется с нарушением требований законодательства, что влечет несанкционированный сброс сточных вод в Новотроицкое водохранилище»,— отметили в прокуратуре.

Требования надзорного ведомства судом удовлетворены.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все