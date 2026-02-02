Мэрия Ставрополя повысила норматив стоимости жилья до 101 тысячи рублей

В Ставрополе власти утвердили норматив стоимости одного квадратного метра жилья на первый квартал 2026 года — 101 287 руб. Глава города Иван Ульянченко подписал соответствующее постановление, которое 2 февраля опубликовали на официальном правовом портале мэрии. Этот показатель вырос на 3504 руб. по сравнению с IV кварталом 2025 года, когда он составлял 97 783 руб.

Мэрия рассчитала цифру строго по федеральным требованиям Минстроя РФ. Федеральное ведомство еще в декабре 2025 года установило общероссийский норматив на I полугодие 2026 года в 116 427 руб. — на 2,4% выше предыдущего значения в 113 685 руб. (приказ №777/пр). Региональные власти адаптируют эти ориентиры под местный рынок, анализируя цены на первичном и вторичном сегментах. В Ставрополе они учитывают расположение объектов, состояние домов и спрос, который подогревают курортные зоны края.

Норматив напрямую определяет размер социальных выплат молодым семьям по муниципальным программам обеспечения жильем. Участники получают субсидии на покупку готовой квартиры или строительство индивидуального дома. Рост показателя на 3,6% позволит увеличить выплаты: например, для семьи из трех человек с нормой 18 кв. м на человека субсидия вырастет примерно на 189 тыс. руб. по сравнению с прошлым кварталом. Постановление распространяется на правоотношения с 1 января 2026 года и вступило в силу 3 февраля.

Аналитики связывают повышение с общерыночными трендами. В Ставропольском крае цены на новостройки с 2020 по 2025 год подскочили почти в 2,4 раза — с 41,4 тыс. до 97,7 тыс. руб. за метр, а к маю 2025-го достигли 105,1 тыс. Рост спровоцировали удорожание стройматериалов (на 15–20% за год), дефицит рабочей силы и инфляция. В Ставрополе предложения на вторичке сократились вдвое, но сделки без ипотеки растут на фоне ужесточения условий семейной ипотеки. Эксперты из Президентской академии отмечают: такие нормативы отражают реальный рынок, но усложняют доступность жилья для семей с низким доходом. Прогнозы обещают дальнейший подъем цен на 7–10% из-за НДС на стройматериалы и логистику.

