В Геленджике проведут реконструкцию сетей водоснабжения на улице Полевой

С 9 февраля в Геленджике начнутся работы по реконструкции инженерных сетей водоснабжения в районе улицы Полевая. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Реконструкции подлежит участок от нового торгового центра по улице Леселидзе до улицы Крымской, протяженность сетей составляет 839 м. Глава Геленджика отметил, что коммуникации в данном районе критически изношены, в прошлом году там произошло порядка десяти аварийных ситуаций.

Работы на участке будут проводиться комплексно с участием представителей ресурсоснабжающих организаций. Одновременно с реконструкцией водопроводных сетей должны будут провести модернизацию и других коммуникаций.

Алексей Богодистов отметил, что для водителей автомобилей и общественного транспорта уже подготовлены схемы объезда на период проведения работ. Дорога до жилого массива на улице Крымская будет организована по временной транспортной артерии.

Реконструкцию водопровода должны завершить в срок до начала осени.

София Моисеенко