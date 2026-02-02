В Ставропольском крае проведут кадастровую оценку 1,1 млн участков
На Ставрополье началась комплексная кадастровая оценка 1,1 млн участков. Ее проведет «Ставкрайимущество». Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства имущественных отношений.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основная часть перечня включает земли населенных пунктов — 970 тыс. участков. На втором месте по значимости идут сельхозугодья — более 125 тыс. объектов. Кроме того, оценке подлежат особо охраняемые территории, земли промышленных предприятий, а также участки лесного и водного фондов.
Ранее эксперты уточнили данные об участках, установили категории их применения и изучили информацию о сделках с недвижимостью.
Во избежание ошибок при проведении оценки собственникам и правообладателям земельных участков рекомендовано проверить достоверность и актуальность сведений, содержащихся в ЕГРН.