Чиновника из Северной Осетии заподозрили в махинациях с земельными участками

Бывшего главу сельского поселения в Ирафском районе Республики Северная Осетия — Алания заподозрили в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) при переоформлении земельных участков. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, с 2016 по 2017 годы подозреваемый выдал своим знакомым выписки из похозяйственной книги с ложными сведениями о наличии у них права пожизненно-наследуемого владения на земельные участки. На основании этих документов знакомые зарегистрировали право собственности на три земельных участка общей площадью 8,5 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью более 700 тыс. руб.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн