В Дагестане и Северной Осетии отметили наименьший средний срок POS-кредитов

В Дагестане и Северной Осетии вошли в рейтинг российских регионов с наименьшим средним сроком POS-кредитов (заем, оформляемый прямо в магазине или на сайте в момент покупки — «Ъ») в декабре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Национального бюро кредитных историй».

Отмечается, что единственным регионом из топ-30, в котором наблюдается наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов, оказалась РСО-Алания (-1,6%). По данным кредиторов, в декабре 2025 года в целом по России средний срок товарных кредитов составил 13,9 месяцев, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1% (в ноябре 2025 года — 13,3 месяцев). В Республике Дагестан средний срок составил 12,3 месяца, в Северной Осетии — 12,7 месяцев.

Константин Соловьев