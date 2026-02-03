Результат
Теннис
Рейтинг года ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 650 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 300. 3 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5280. 4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4605. 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405. 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4080. 7 (9). Тейлор Фриц (США) — 3940. 8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3725. 9 (7). Бен Шелтон (США) — 3600. 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3235. 11 (12). Даниил Медведев (Россия) — 3060. 12 (13). Каспер Рууд (Норвегия) — 2945. 13 (11). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2790. 14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2600. 15 (14). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2535. 16 (17). Якуб Меншик (Чехия) — 2445. 17 (16). Хольгер Руне (Дания) — 2380. 18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2320. 19 (21). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2135. 20 (22). Флавио Коболли (Италия) — 1955.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 990 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7978. 3 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7610. 4 (4). Аманда Анисимова— 6680. 5 (3). Кори Гауфф — 6423. 6 (6). Джессика Пегула (все— США) — 6103. 7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4731. 8 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4267. 9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3342. 10 (12). Элина Свитолина (Украина) — 3205. 11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2983. 12 (13). Линда Носкова (Чехия) — 2761. 13 (16). Виктория Мбоко (Канада) — 2606. 14 (17). Наоми Осака (Япония) — 2366. 15 (9). Мэдисон Кис (США) — 2351. 16 (14). Клара Таусон (Дания) — 2345. 17 (15). Эмма Наварро (США) — 2095. 18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2062. 19 (19). Каролина Мухова (Чехия) — 2058. 20 (27). Ива Йович (США) — 2031. 21 (22). Диана Шнайдер — 1953… 27 (33). Анна Калинская — 1575… 38 (32). Вероника Кудерметова — 1277… 75 (64). Анна Блинкова — 868… 76 (101). Оксана Селехметьева— 868… 100 (47). Анастасия Павлюченкова (все — Россия) — 765.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.