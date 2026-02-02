Замминистра обороны оценила лечение раненых в Ставропольском крае

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила Центральный военный санаторий «Пятигорский» в Ставропольском крае. Чиновница проверила организацию медицинской реабилитации раненых военнослужащих. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Замминистра изучила техническое оснащение учреждения, ознакомилась с условиями проживания и терапии военных, а также программой восстановления пациентов. В лечебно-диагностических корпусах работают отделения традиционной медицины, функциональной диагностики и лечебной физкультуры, что обеспечивает комплексную медицинскую реабилитацию.

«Санаторий дает героям возможность пройти реабилитацию вместе с членами семьи. При восстановлении врачи учитывают профиль заболевания и подбирают индивидуальную программу для каждого пациента. Лечебные процедуры дополняются психологическими мероприятиями для более быстрого выздоровления бойцов»,— написала Цивилева.

По словам замминистра, направление медико-психологической реабилитации специалисты санатория развивают совместно с региональными властями. Военнослужащие, проходящие терапию и восстановление, могут заниматься иппотерапией.

«Занятия положительно сказываются на морально-психологическом состоянии раненых и ходе восстановления»,— уточнила Цивилева.

Валентина Любашенко