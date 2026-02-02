Владимир Бандак назначен замглавы администрации Таганрога

Владимир Бандак назначен заместителем главы администрации Таганрога по внутренней политике и организационным вопросам. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в telegram-канале.

По словам Камбуловой, новый заместитель обладает большим опытом работы в органах местного самоуправления. С 2004 по 2011 год он занимал разные должности в администрации Зерноградского городского поселения и Неклиновского района. С 2011 года по январь 2025-го возглавлял МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Валентина Любашенко