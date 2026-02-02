Назвали самые уязвимые участки дорог в половодье в Челябинской области

Специалисты федерального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“» составили перечень участков дорог в Челябинской и Курганской областях с наибольшим риском подтопления во время половодья.

На территории Челябинской области самыми уязвимыми участками стали: несколько отрезков трассы М-5 «Урал» в Златоустовском, Катав-Ивановском и Миасском округах; подъезд к Екатеринбургу от дороги М-5 «Урал» в Сосновском и Каслинском округах; трасса А-310 в Копейске, Коркинском и Увельском округах. В Курганской области есть риск подтопления участков трассы Р-254 «Иртыш» между Курганом и Тюменью, дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Дорожники уже начали готовить федеральные трассы к половодью. Сформированы противопаводковые комиссии, созданы запасы техники, горюче-смазочных и инертных материалов, пиломатериалов. В феврале подрядчики начнут мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод. На федеральных трассах в регионах размещено 56 метеостанций: 30 — в Челябинской области и 26 — в Курганской. Они в режиме онлайн передают информацию о погоде. Кроме того, на дорогах установлено 170 (91 — на Южном Урале и 79 — в Зауралье) дорожных камер для мониторинга состояния покрытия на наиболее сложных отрезках пути.

Виталина Ярховска