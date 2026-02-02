В Екатеринбурге выставили на продажу деревянную усадьбу Филитц ХIХ века

Деревянную усадьбу Э. Ф. Филитц конца XIX века в центре Екатеринбурга выставили на продажу, сообщили в пресс-службе «Авито». Согласно объявлению, один квадратный метр здания по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 187 стоит 150 тыс. руб.

Здание признано объектом культурного наследия (ОКН) Свердловской области. Его площадь составляет 632 кв. м, оно продается вместе с земельным участком площадью 844 кв. м. Автор объявления отметил, что объект требует реставрации. Помещения усадьбы возможно использовать под музей, галерею, культурный центр, резиденцию, представительство, премиальный офис.

Фасады усадьбы украшены резным декором, характерным для уральского деревянного модерна, а планировка отражает типичную для своего времени структуру жилого дома с парадной и хозяйственной частями. Согласно информации из объявления, сохранены подлинные элементы исторического фасада и внутренней отделки.

Особняк был построен примерно в 1896 году по проекту архитектора Юлия Дютеля по заказу немецкой подданной Эммы Филитц. До этого семья во главе с Эрнстом Филитцем приехала в Екатеринбург, чтобы наладить пивоваренное производство фирмы купца Михаила Гребенькова. Через некоторое время он вышел из фирмы и стал развивать собственный бизнес, однако умер в 1892 году от брюшного тифа. Эмма расширила заводские корпуса, улучшила оборудование, увеличила объем производства пива в Екатеринбурге. После революции ее пытались выселить из дома, но помог большевик, любивший бывать в ее пивном ресторане. В 1919 году она умерла от воспаления легких.

По данным 2GIS, на данный момент арендаторами помещений в здании являются мастерская по созданию украшений, студия фитодизайна, художественная школа, еще в одном проходят занятия хоровых коллективов.

