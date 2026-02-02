ДТП на трассе в Махачкале: один человек погиб, четверо госпитализированы

В Махачкале произошла смертельная авария. 23-летний местный житель, управлявший автомобилем Lada Priora, погиб при столкновении с железным барьерным ограждением. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, ДТП случилось 1 февраля около 23:50 на 5-м километре автодороги Махачкала-Каспийск-Аэропорт на территории столицы Дагестана. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

От полученных тяжелых травм водитель скончался на месте. Четверо пассажиров автомобиля в возрасте 23, 30 и 35 лет доставлены в больницы с различными повреждениями.

Валентина Любашенко