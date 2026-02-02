Жители Новороссийска подарили основателю ГК «Дело» Сергею Шишкареву сбитый дрон ВСУ

Основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев получил в подарок на день рождения от жителей Новороссийска сбитый беспилотник ВСУ. Об этом бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Дело» Фото: ГК «Дело»

Украинский беспилотник был сбит моряками новороссийской военно-морской базы во время воздушной атаки 19 ноября 2025 года над объектами критической транспортной инфраструктуры холдинга «ДелоПортс». Сотрудники компании записали праздничное видеообращение с поздравлениями для Сергея Шишкарева и отметили, что сбитый БПЛА является для них «трофеем».

«Пожалуй, самое необычное поздравление получил из родного Новороссийска. Горжусь земляками и нашей непобедимой командой!»,— написал Сергей Шишкарев в социальных сетях.

Согласно сведениям Министерства обороны России, в ночь с 18 на 19 ноября 2025 года над акваторией Черного моря дежурные силы ПВО ликвидировали 16 украинских БПЛА. Еще 14 беспилотников были уничтожены над Краснодарским краем.

Кристина Мельникова