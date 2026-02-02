Многодетные семьи Сочи получили выплаты вместо бесплатных земельных участков

В Сочи более 140 многодетных семей получили компенсационные выплаты на приобретение или строительство жилья в рамках программы Краснодарского края. Размер выплаты составляет 300 тыс. руб., однако не превышает фактически затраченных собственных или заемных средств. Право на компенсацию распространяется на приобретение жилого помещения с земельным участком, участие в долевом строительстве или долю в праве общей собственности на объекты недвижимости, зарегистрированные после 8 апреля 2011 года, пишет пресс-служба администрации курорта.

По информации департамента имущественных отношений администрации Сочи, на сегодняшний день на учет в городе поставлено 8,2 тыс. многодетных семей, из которых 141 уже получила компенсацию и была снята с учета для получения земельного участка. С 2012 года горожанам предоставлено 509 земельных участков. Основные трудности заключаются в ограниченном числе земельных массивов с инженерной инфраструктурой, сложном рельефе города и наличии участков в федеральной или краевой собственности, что повышает стоимость и сложность строительных работ.

В целях расширения возможностей многодетных семей законодательно внесены изменения, позволяющие получать земельные участки в льготном порядке не по месту жительства, а в любом муниципальном образовании края, кроме городских округов и городских поселений. При этом регистрацию по месту жительства менять не требуется. Полученный участок семья может использовать по своему усмотрению, включая продажу и направление средств на улучшение жилищных условий. На сегодняшний день 295 семей из Сочи зарегистрировались для получения участков в других муниципальных образованиях края.

Мария Удовик