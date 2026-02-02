На Дону проиндексировали соцвыплаты для 428 тысяч жителей на 5,6%

В Ростовской области с 1 февраля на 5,6% проиндексировали социальные выплаты для федеральных льготников. Индексация коснулась более 428 тыс. человек в регионе. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда России по Ростовской области.

В сообщении отмечается, что размер ежемесячной денежной выплаты определили с учетом роста потребительских цен за прошлый год. Повышение затронуло людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и других жителей области, имеющих право на федеральные льготы. Дополнительно к пенсии они получают ежемесячную денежную выплату.

Размер выплаты различается для каждой категории льготников. В нее входит набор социальных услуг: лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Константин Соловьев