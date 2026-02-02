В Челябинске тестируют автобус с увеличенным количеством сидячих мест

Со 2 февраля на улицах Челябинска курсирует в тестовом режиме трехосный автобус «Гипербас», сообщает пресс-служба мэрии. В нем 51 место для сидения. Это на 90% больше, чем в стандартном низкопольном автобусе.

Фото: Официальный сайт Volgabus Фото: Официальный сайт Volgabus

Новый вид транспорта выпустили на маршрут №4 улица Мамина — парк Гагарина. Он имеет длину 14,5 м — больше обычного автобуса и меньше «гармошки». Всего «Гипербас» может вместить 130 пассажиров и обладает увеличенным проходом. Он работает на экологичном компримированном природном газе. У задних колес есть функция подруливания для повышенной маневренности.

Тестирование автобуса будет проходить три недели. После этого с учетом мнения пассажиров будет решаться вопрос о госзакупках такой модели для нескольких городских маршрутов.

Виталина Ярховска