Геленджик вошел в топ-10 популярных городов для отдыха в 2025 году

По итогам 2025 года количество бронирований в Геленджике увеличилось на 27% год к году, о чем свидетельствуют результаты исследования «Яндекс Путешествий». Курорт вошел в рейтинг из десяти наиболее популярных городов России по количеству отжитых бронирований, заняв девятое место.

Согласно данным «Яндекс Путешествий», в 2025 году Краснодарский край стал одним из трех наиболее востребованных направлений для путешествий, средняя стоимость ночи в гостиницах региона составила 7,5 тыс. руб. В Геленджике, судя по результатам исследования, ночь в отеле стоила около 8,6 тыс. руб., а в Краснодаре, расположившемся на пятом месте в рейтинге по количеству отжитых бронирований, средняя стоимость суточного размещения достигла 5,2 тыс. руб.

В прошлом году эксперты зафиксировали рост популярности отдыха с пользой для здоровья. Бронирования санаториев выросли на 79% во второй половине 2025 года по сравнению с первым полугодием. Кубань стала ведущим направлением для санаторно-курортного отдыха.

По статистике источника, чаще всего туристы останавливались в гостиницах, на них пришлось 69% от общего количества бронирований. На апартаменты спрос увеличился на 37% во втором полугодии 2025 года. Пик бронирований пришелся на летние месяцы.

София Моисеенко