В Ростовской области система «112» обработала более 65 тысяч обращений за неделю

Служба экстренного реагирования «112» Ростовской области за неделю приняла свыше 65 тыс. вызовов, сообщили в региональном ДПЧС.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

По информации ведомства, наибольшее количество обращений — более 10,6 тыс. — касалось экстренной медицинской помощи. На втором месте по числу вызовов оказались аварийные ситуации в сфере ЖКХ — 9,5 тыс. случаев. В полицию поступило 2,8 тыс. обращений.

«Остальные вызовы направили пожарным, спасателям, газовой службе и другим специализированным подразделениям»,— говорится в сообщении ДПЧС.

Кроме того, операторы службы «112» обработали более 18 тыс. справочных обращений и приняли 253 СМС-сообщения.

Валентина Любашенко

