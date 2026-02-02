Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область получит 267,6 млн рублей на медоборудование в 2026 году

В 2026 году на покупку современного медоборудования для больниц Миллеровского, Сальского и Советского районов Ростовской области направят 267,6 млн руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на министра здравоохранения области Наири Варданяна.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации чиновника, на выделенные средства планируют купить две системы магнитно-резонансной томографии для Миллеровской и Сальской центральных районных больниц, а также цифровую рентгеновскую систему для Советского района.

Финансирование осуществляется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Валентина Любашенко

Новости компаний Все