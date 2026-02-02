Ростовская область получит 267,6 млн рублей на медоборудование в 2026 году
В 2026 году на покупку современного медоборудования для больниц Миллеровского, Сальского и Советского районов Ростовской области направят 267,6 млн руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на министра здравоохранения области Наири Варданяна.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации чиновника, на выделенные средства планируют купить две системы магнитно-резонансной томографии для Миллеровской и Сальской центральных районных больниц, а также цифровую рентгеновскую систему для Советского района.
Финансирование осуществляется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».