В Петербурге продали 15 BMW российской сборки за 2025 год

В 2025 году в Санкт-Петербурге продали 15 автомобилей BMW российского производства. Речь идет о моделях Х5, Х6 и Х7, собранных в Калиниградской области, сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в Telegram-канале AutoRun SPb.

Уровень продаж прошлого года более чем в два раза превзошел показатель периода 2023-2024 годов — тогда в городе зарегистрировали 7 новых BMW российской сборки.

Всего в 2025 году на учет в Петербурге поставили 1228 новых автомобилей BMW, 95% из которых ввезены из Германии и Китая. Доля российского производства составила 1,2%.

Артемий Чулков