Троичанина будут судить за незаконный оборот алкоголя и табака на 1,5 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Троицка. Его обвиняют в незаконном хранении и сбыте немаркированного алкоголя и табака на 1,5 млн руб. (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным следствия, 57-летний горожанин прятал продукцию без акциза в гараже. Перевозил местный житель ее на личном автомобиле, после чего продавал через свой магазин. Во время обыска у троичанина изъяли 450 бутылок алкоголя и 8,6 тыс. пачек сигарет на общую сумму 1,5 млн руб.

Задержали горожанина оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Материалы дела в отношении него направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

