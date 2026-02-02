Ставропольским аграриям в 2026 году выделят 5 млрд рублей господдержки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о выделении аграриям региона почти 5 млрд рублей государственной поддержки в текущем году. Глава края сделал это заявление на еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставрополья, где обсудили состояние агропромышленного комплекса, сообщила пресс-служба главы региона. Аграрии активно готовятся к севу яровых, зерновых и зернобобовых культур: они накапливают семена, удобрения и горюче-смазочные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Владимир Владимиров утверждает, что минувший год стал рекордным по урожаю благодаря именно господдержке. Федеральный центр помог региону выйти в лидеры по растениеводству и плодоводству. В 2024 году Ставрополье получило 5,7 млрд руб. на поддержку около 450 крупных агропроизводств и 1,5 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств или ИП. В 2025 году объем федеральной помощи превысил 5 млрд руб.: Дмитрий Патрушев встретился с губернатором и подтвердил эти цифры, акцентируя внимание на обеспечении аграриев ГСМ и ресурсами.

Сейчас в крае полным ходом идут весенние полевые работы. Аграрии засеяли ранние яровые на более 900 тыс. га и подкормили озимые. Озимые культуры засеяли на 1,6 млн га — это 86% от плана, все семена отечественной селекции. Регион планирует нарастить производство семян кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. В 2025–2026 годах аграрии реализуют 46 инвестиционных проектов в АПК стоимостью 45 млрд руб.

В декабре 2025 года Ставрополье получило 6,7 млрд рублей по 35 направлениям поддержки. Уже в 2026 году садоводы края ждут 528,4 млн рублей на закладку садов (250 га), уход (1680 га) и питомники (120 га), плюс 14 млн рублей на ягодоводство. Губернатор настаивает на оперативной выплате субсидий, чтобы аграрии не теряли темп. Это позволит Ставрополью сохранить лидерство в АПК России.

Станислав Маслаков