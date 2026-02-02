Администрация Батайска получила предписание о ликвидации сбросов в ручей Быстрый

Минприроды Ростовской области выявило нарушение экологического законодательства при сбросе канализационных вод в р. Быстрый в Батайске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным специалистов, проводивших инспекцию местности, хозяйственно-бытовые воды поступают в городской водоотводной канал системы водопонижения восточной части Батайска от канализационной насосной станции по пер. Трудовой.

Объект АО «Ростовводоканал», расположенный по адресу пер. Трудовой, 21 (КНС-2), включен в федеральный государственный реестр предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Площадка подконтрольна федеральному экологическому надзору.

«Сброс канализационных вод на территорию города противоречит правилам благоустройства Батайска и содержит признаки административного нарушения»,— говорится в сообщении ведомства.

Материалы переданы в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора и Административную инспекцию Ростовской области для принятия мер в рамках полномочий. Администрация Батайска получила уведомление с требованием организовать работы по прекращению сбросов канализационных вод на городскую территорию.

Валентина Любашенко