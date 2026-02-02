Жителя Дона обвинили в браконьерстве на миллион рублей

Прокуратура Семикаракорского района направила в суд дело 66-летнего местного жителя, который в ноябре 2024 года незаконно застрелил восемь кабанов, причинив ущерб охотничьим ресурсам свыше 1 млн руб. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса России (незаконная охота). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в ноябре минувшего года обвиняемый застрелил восемь особей кабана на территории охотничьего угодья в х. Золотаревка. Разрешения на добычу животных у него не было.

Действиями браконьера охотничьим ресурсам России нанесен особо крупный вред на сумму более одного миллиона рублей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко