В Дагестане завершили расследование дела об убийстве из ружья

Хасавюртовский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Дагестану завершил расследование уголовного дела против местного жителя. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, 30 ноября 2025 года обвиняемый находился в своем домовладении в Хасавюрте. Во время ссоры со знакомым на фоне давних неприязненных отношений он произвел выстрел из ружья в область головы потерпевшего. Мужчина скончался от полученного огнестрельного ранения.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Валентина Любашенко