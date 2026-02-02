Аварийное отключение света произошло в Мысхако

В селе Мысхако зафиксировали аварийное отключение электричества, сообщает муниципальный центр управления Новороссийска.

По данным МЦУ, подача энергоснабжения приостановлена по ул. Изумрудная, Хрустальная, 8-я Гвардейская, Балтийская, также электричество отсутствует в пер. Тополином.

Аварийная бригада «Электросети Кубани» выехала на место для установления причины отключения и проведения восстановительных работ. Сроки возобновления подачи энергоснабжения в настоящее время не уточняются.

София Моисеенко