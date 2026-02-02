На Ставрополье прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении в кафе

Прокуратура Нефтекумского района направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который в сентябре ударил ножом посетителя кафе во время ссоры. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый находился в пьяном виде на летней площадке заведения общепита в Нефтекумске. Во время конфликта с другим посетителем он нанес ему удар ножом в живот, что создало прямую угрозу жизни пострадавшего.

Завершить преступление злоумышленнику помешали окружающие, которые остановили его действия. Пострадавшему быстро оказали медицинскую помощь.

Уголовное дело поступило в Нефтекумский районный суд для рассмотрения по существу. За покушение на убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Валентина Любашенко