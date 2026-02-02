В Ульяновске в подъезде МКД после снегопада обрушился потолок

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку в связи с обрушением потолочного перекрытия в подъезде многоквартирного дома № 5/3 на улице Ростовской областного центра, сообщило надзорное ведомство.

Обрушение потолка произошло утром в минувшее воскресенье. В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию города мэр Ульяновска Александр Болдакин поднял вопрос о ситуации с обрушением потолка в МКД.

Как он затем отметил в Telegram-канале, предварительная причина обрушения потолка — «высокая снеговая нагрузка и протечка кровли» и подчеркнул, что «это еще раз подтверждает необходимость очистки крыш от снега, сосулек и наледи». Почему этого своевременно не делали раньше и почему на ситуацию с домом ранее не обращал внимания жилстройнадзор, на заседании штаба не прозвучало. По словам мэра, принято решение о дополнительном обследовании конструкций, а также о проведении дополнительного мониторинга состояния кровель других домов. На совещании выяснилось, что МКД, в котором обрушился потолок, — 1955 года постройки, он находится на непосредственном управлении собственников. Дом был признан аварийным только в декабре 2025 года. Мэр заявил, что администрация постарается ускорить процесс расселения дома, до этого всем жителям предложено переехать в маневренный фонд в целях обеспечения безопасности.

В прокуратуре Ульяновской области отмечают, что «надзорным ведомством будет дана оценка деятельности должностных лиц управляющей компании, а также контролирующих структур и органов власти на предмет соблюдения требований безопасности эксплуатации жилых помещений и обеспечения соответствующего контроля», «по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Андрей Васильев, Ульяновск