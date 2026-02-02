В Челябинской области самозапрет на кредиты установили полмиллиона человек

Более 537 тыс. жителей Челябинской области установили самозапрет на кредиты с начала работы сервиса. Заявление на снятие ограничений за это же время подали более 50 тыс. граждан, сообщает Объеденное кредитное бюро (ОКБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сегодня число жителей региона с действующим самозапретом составляет 456,5 тыс. В январе 2026 года заявления на оформление ограничений подали 24 тыс. человек, на снятие — 3,8 тыс.

Самозапрет на кредиты начал действовать в России с 1 марта 2025 года. Всего по стране за это время ограничения действуют у 18 млн человек.

Ольга Воробьева