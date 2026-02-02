Девушке-дропперу из Новороссийска грозит заключение

В Новороссийске 23-летняя местная жительница стала пособником мошенников, предоставив им данные своих банковских счетов для переправки денежных средств от жертв. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, горожанке грозит до трех лет лишения свободы.

Жительница Новороссийска получила предложение о заработке в социальных сетях, впоследствии она передала реквизиты своих карт дистанционным мошенникам, став частью преступной схемы. Роль девушки заключалась в приеме и переправке похищенных денежных средств. За это она получала определенный процент от транзакций.

В полиции заявили, что через счета горожанки прошло 12 переводов на общую сумму более 100 тыс. руб. Дроппер получила порядка 5 тыс. руб. в качестве вознаграждения.

Уголовное дело, ранее возбужденное в отношении жительницы Новороссийска, направили в суд для рассмотрения по существу.

София Моисеенко