Имущество экс-директора «Курорта Увильды» выставили на торги за 28,5 млн рублей

На торги выставили имущество признанного банкротом бывшего директора и экс-совладельца ООО «Многопрофильный центр медицины и реабилитации „Курорт Увильды“» Александра Мицукова. Начальная цена активов превышает 28,5 млн руб. Объявление опубликовано на Федресурсе.

На открытый аукцион выставили два жилых дома в селе Буланово Октябрьского района площадью 546,8 кв. м и 51,1 кв. м с земельными участками 0,9 га и 0,27 га соответственно. Начальная стоимость этих лотов составляет 23 млн и 497,8 тыс. руб. соответственно. Кроме того, в том же селе Буланово продается участок площадью 16,2 га за 4,8 млн руб. Четвертый лот — доля участия в уставном капитале ООО «Уралпродсервис» в размере 1% с начальной ценой 149,7 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах принимаются со 2 февраля по 11 марта. Шаг аукциона составляет 5%.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Арбитражный суд Челябинской области признал Александра Мицукова несостоятельным в ноябре 2024 года по заявлению многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды» и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долга, а в марте 2025 года — реализации имущества. Требования к должнику предъявили всего семь кредиторов на общую сумму почти 60 млн руб. В августе прошлого года долги Александра Мицукова хотела погасить юридическая компания «Первый советник», но суд отказал.

По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Мицуков возглавлял «Курорт Увильды» в 2002–2020 годах. Кроме того, он был совладельцем ООО «Южуралпродукт», которому принадлежит 49% уставного капитала «Курорта Увильды».