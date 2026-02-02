Власти Таганрога актуализируют стоимость второго этапа реконструкции набережной

Администрация Таганрога пересмотрит стоимость второго и третьего этапов реконструкции Пушкинской набережной в 2026 году. Сейчас цена работ составляет 1,2 млрд руб., сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В 2026 году стоимость материалов и работ будет актуализирована. Вопрос поиска источника финансирования прорабатывается администрацией города при участии правительства Ростовской области. До настоящего времени источник не определен»,— заявили в муниципалитете.

По информации ведомства, реконструкция центральной части набережной завершилась в 2023-2024 годах за счет внебюджетных средств. Чтобы избежать полного закрытия объекта, власти разделили проект на несколько этапов.

Второй этап займет 12 месяцев и пройдет в две очереди. Он включает берегоукрепление протяженностью 830 м и обустройство променадной зоны площадью 1,2 га. Третий этап рассчитан на 10 месяцев, предусматривает укрепление берега на 1020 м и благоустройство 4,3 га променада.

Общая протяженность Таганрогской набережной превышает 2 км. Большую часть занимает историческая Пушкинская набережная, остальную территорию составляет современная прилегающая зона площадью около 15 га.

