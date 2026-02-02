Более 40 рейсов задержаны в аэропортах Сочи и Краснодара

В международных аэропортах Сочи и Краснодара зафиксированы задержки вылета и прилета 43 рейсов. Такие данные следуют из информации, размещенной на онлайн-табло воздушных гаваней. Наибольшее число отклонений от расписания отмечается в аэропорту Сочи.

В Краснодаре задерживаются 14 рейсов на вылет, включая международные направления. В частности, отложены рейсы в Москву, Стамбул, Санкт-Петербург, а также в Хургаду, Тель-Авив, Екатеринбург, Ереван и Самарканд. На прилет в аэропорт Краснодара задержаны шесть рейсов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Стамбула.

В аэропорту Сочи задержки затронули 23 рейса. На вылет не по расписанию отправляются восемь самолетов, следующих в Москву, Стамбул, Санкт-Петербург, Хургаду, Челябинск и Новосибирск. На прилет задерживаются 15 рейсов, среди которых направления из Москвы, Стамбула, Дубая, Тель-Авива, Красноярска, Челябинска, Новосибирска, Саратова и Екатеринбурга. Таким образом, именно сочинский аэропорт остается ключевой точкой концентрации сбоев в авиасообщении региона.

Кроме того, в аэропорту Геленджика зафиксированы задержки одного рейса на вылет и одного рейса на прилет по маршруту Москва—Геленджик.

Накануне Росавиация вводила временные ограничения на выполнение полетов в аэропортах Краснодара и Геленджика в целях обеспечения безопасности. Ограничительные меры были сняты в понедельник в 06:19 по московскому времени, после чего воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Мария Удовик