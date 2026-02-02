Полиция проверяет информацию об отравлении собак в Новороссийске

В Новороссийске полиция организовала проверку по факту информации о массовой гибели собак в результате отравления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, 1 февраля в дежурную часть УМВД Новороссийска поступило сообщение о массовой гибели щенков и собак в районе хутора Горного. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

Ранее информация об отравлении животных в Горном появилась в социальных сетях.

София Моисеенко