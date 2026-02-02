На Ставрополье перевернулся междугородний автобус с 25 пассажирами

В Ипатовском округе Ставропольского края опрокинулся рейсовый автобус марки KING LONG, следовавший по маршруту Севастополь — Астрахань. Четверо из 25 находившихся в салоне человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, происшествие случилось 2 февраля в 5:10 час. По предварительным данным, водитель не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость при движении от с. Красная Поляна в направлении с. Тахта. В результате он потерял контроль над транспортным средством, автобус занесло в левый кювет, после чего произошло опрокидывание.

Четыре человека обратились за медицинской помощью в больницу Ипатово. Характер полученных травм выясняется.

Автоинспекторы установили, что за рулем находился 52-летний житель соседнего региона. За последние два года он дважды привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира и два водителя. Участники происшествия размещены в пункте временного пребывания, где ожидают подменный транспорт.

Детальные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Валентина Любашенко